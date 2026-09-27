'बिग बॉस 20': सलमान खान की तारीफ और छलके काजी तौकीर-उदिति सिंह के आंसू, वीडियो वायरल

'वीकेंड का वार' में बहस के बीच भावुक पल भी देखने को मिले। सलमान द्वारा काजी तौकीर के 20 सालों के संयम की सराहना करने पर काजी अपने आंसू रोक नहीं पाए, वहीं शो के अंत में सलमान ने उदिति सिंह के बर्ताव की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने स्थिति को बेहद सम्मान से संभाला और पूरी लड़ाई में केवल काजी ही उनके लिए खड़े रहे।

सलमान के मुंह से ये तारीफ सुनकर उदिति भी रो पड़ीं।