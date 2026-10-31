'बिग बॉस 20': सलमान खान ने लगाई स्काउट की क्लास

'बिग बॉस 20': सलमान ने स्काउट को फटकारा- गर्लफ्रेंड के सामने बहन का साथ क्यों छोड़ा?

लेखन नेहा शर्मा 07:38 pm Oct 31, 202607:38 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' में लव गिल, स्काउट और यंग डीएसए के बीच का तनाव गहराता दिख रहा है। पिछले हफ्ते जब काशवी ने लव पर स्काउट को भड़काने का आरोप लगाया, तब स्काउट की खामोशी से दर्शक नाराज दिखे। अब वीकेंड का वार पर शो के होस्ट सलमान खान ने भी स्काउट को आड़े हाथ लिया और सवाल उठाया कि बहन जैसा रिश्ता मानने के बावजूद वो लव गिल के बचाव में आगे क्यों नहीं आए।