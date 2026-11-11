'बिग बॉस 20' के दिवाली एपिसोड पर छिड़ा विवाद, काजी के बचाव में उतरे आसिफ खान

काजी की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते हुए एक यूजर ने लिखा, 'काजी तौकीर को देखिए, जो इंसान छोटी-छोटी बातों पर उछल-कूद करता और डांस करता है, वह अचानक किसी मूर्ति की तरह जम गया। बाकी सब लोग संगीत का मजा ले रहे थे, लेकिन काजी पूरी तरह असहज लग रहे थे। क्या हुआ काजी? क्या आप अचानक डांस करना भूल गए, या फिर 'धुरंधर' के पाकिस्तान-विरोधी फिल्म होने से आपको इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है?'