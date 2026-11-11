मनीष गोयल के बेटे ने काजी तौकीर के आरोपों की आलोचना की

'बिग बॉस 20': मनीष गोयल पर गंभीर आरोपों से भड़का बेटा, काजी को जमकर फटकारा

लेखन ज्योति सिंह 01:53 pm Nov 11, 202601:53 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में काजी तौकीर और मनीष गोयल के बीच हुआ मजाक विवादों में घिर गया है। हालिया एपिसोड में, काजी ने मनीष पर उन्हें गलत तरीके से छूने का गंभीर आरोप लगाया। उनके मुताबिक, वह एक महिला के किरदार में थे और मनीष ने उनके साथ जो किया उसे महिला को छेड़ने जैसा समझा जाता है। काजी के आरोपों से मनीष फूट-फूटकर रोने लगे। उन्हें रोता देख अब बेटे आर्यवीर भड़क गए हैं।