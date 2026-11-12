'बिग बॉस 20': बेटी तारा का नाम घसीटने पर भड़के जय भानुशाली, प्रतियोगियों को सुनाई खरी-खोटी

लेखन अंशिका शुक्ला 11:33 am Nov 12, 202611:33 am

क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' में ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच प्रतियोगी माही विज के पूर्व पति जय भानुशाली ने सोशल मीडिया पर शो के बच्चों पर पड़ रहे असर को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पिता होने के नाते उन्होंने बच्चों को अब यह शो नहीं दिखाने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने लोगों से शो से जुड़ी पोस्ट में उन्हें टैग न करने की अपील की, ताकि परिवार नकारात्मकता से दूर रहे।