'बिग बॉस 20' में 19 साल बाद बड़ा बदलाव, जानिए कौन-कौन आएगा और क्या होगा खास

'बिग बॉस' के नए घर में फूड-ट्रक थीम वाली किचन दी गई है, जो इसके अनोखे लुक को और बढ़ाती है।

इस सीजन में 20 प्रतियोगियों के आने की उम्मीद है और पूरा सेटअप 2 पक्षों, 2 विकल्पों और कई संभावनाओं पर आधारित है।

इसके अलावा, 'रूम नंबर 20' इस सीजन का एक और बड़ा रहस्य बना हुआ है, जिसके उद्देश्य को अभी गुप्त रखा गया है, जो प्रीमियर से पहले दर्शकों में भारी उत्सुकता पैदा कर रहा है।