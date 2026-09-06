'बिग बॉस 20' में 19 साल बाद बड़ा बदलाव, जानिए कौन-कौन आएगा और क्या होगा खास

'बिग बॉस 20' में 19 साल बाद बड़ा बदलाव, जानिए कौन-कौन आएगा और क्या होगा खास
क्या है खबर?
सलमान खान एक बार फिर 'बिग बॉस' के घर में ड्रामा, मस्ती और विवादों का तड़का लगाने लौट रहे हैं। 'बिग बॉस 20' का ग्रैंड प्रीमियर आज यानी 6 सितंबर को होने जा रहा है। इस बार शो में टीवी, सिनेमा, सोशल मीडिया से जुड़े कई चर्चित चेहरे नजर आएंगे। ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि शो में कौन-कौन एंट्री करेगा, किस समय और कहां देख पाएंगे तो यहां पढ़ें पूरी जानकारी।
प्रतियोगी
'बिग बॉस 20' में कौन-कौन लेगा एंट्री?
'बिग बॉस' के नए सीजन के प्रीमियर से पहले घर में आने वाले प्रतियोगियो को लेकर अटकलें तेज हैं। हालांकि आधिकारिक सूची अभी नहीं आई है, लेकिन मीडिया में कई नाम चर्चा में हैं।
संभावित प्रतियोगियों में माही विज, कुशाल तंवर, रिया अहिर, अर्शिफा खान, कनिका मान, ईशा रिखी, काजी तौकीर, नीतीश राजपूत, रोहेद खान, मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी, आमिर खान के भाई फैसल खान और रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती का नाम शामिल हैं।
थीम और डिजाइन
2 रहस्यमयी दरवाजे, विशाल सांप और 104 कैमरे
सलमान ने प्रोमो में खुलासा किया है कि इस बार शो की थीम 'तथास्तु' होगी, जिसमें एलिमिनेट होने वाले प्रतियोगियों को एक एक्स्ट्रा लाइफलाइन यानी वरदान मिलेगा।
द्वैत की थीम पर आधारित ये घर 'एलिस इन वंडरलैंड' की दुनिया से प्रेरित है। 10,000 वर्ग फीट में फैले इस घर में 2 रहस्यमयी दरवाजे, विशाल सांप, ऑक्टोपस और गिरगिट जैसे रहस्यमयी डिजाइन देखने को मिलेंगे। वर्षा जैन द्वारा डिजाइन किए गए इस घर में 104 कैमरे हर गतिविधि पर नजर रखेंगे।
रोमांच
'रूम नंबर 20' का रहस्य बढ़ा रहा उत्सुकता
'बिग बॉस' के नए घर में फूड-ट्रक थीम वाली किचन दी गई है, जो इसके अनोखे लुक को और बढ़ाती है।
इस सीजन में 20 प्रतियोगियों के आने की उम्मीद है और पूरा सेटअप 2 पक्षों, 2 विकल्पों और कई संभावनाओं पर आधारित है।
इसके अलावा, 'रूम नंबर 20' इस सीजन का एक और बड़ा रहस्य बना हुआ है, जिसके उद्देश्य को अभी गुप्त रखा गया है, जो प्रीमियर से पहले दर्शकों में भारी उत्सुकता पैदा कर रहा है।
समय और प्रसारण
कब और कहां देखें?
'बिग बॉस 20' का ग्रैंड प्रीमियर 6 सितंबर को होगा। शो की शुरुआत रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर होगी। इसके बाद टीवी पर इसे रात साढ़े 10 बजे कलर्स टीवी पर देखा जा सकेगा।
एक और खास बात ये है कि 19 साल में पहली बार डिजाइनर उमंग कुमार ने 'बिग बॉस' हाउस को डिजाइन करने की जिम्मेदारी वर्षा जैन को सौंपी है, जिन्होंने इससे पहले इस रियलिटी शो के साउथ इंडियन वर्जन के घरों को डिजाइन किया था।