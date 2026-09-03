क्या ये मशहूर यूट्यूबर लेने जा रहा है 'बिग बॉस 20' में हिस्सा?
मनोरंजन
मशहूर यूट्यूबर नीतीश राजपूत का नाम 'बिग बॉस 20' के संभावित प्रतिभागियों की सूची में बताया जा रहा है। इस शो की शुरुआत 6 सितंबर, 2026 को होगी और इसे सलमान खान ही होस्ट करेंगे।
यह सीजन बिग बॉस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह इसका 20वां संस्करण होगा।
राजनीतिक शोध वाले वीडियो के लिए जाने जाते हैं नीतीश
नीतीश, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, मूल रूप से सुल्तानपुर के रहने वाले हैं।
अब वे दिल्ली से ही रिसर्च पर आधारित वीडियो बनाते हैं। अगर नीतीश 'बिग बॉस' के घर में एंट्री करते हैं, तो उनके फैंस को उनका एक बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलेगा।
यह उनके आम तौर के गहरे विश्लेषण वाले वीडियो से काफी जुदा होगा। कंटेस्टेंट्स की अंतिम लिस्ट जल्द ही सामने आने वाली है!