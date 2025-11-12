LOADING...
दिल्ली धमाके पर दहला आलिया भट्ट का दिल, भावुक होकर लिखी ये बात
आलिया भट्ट ने दिल्ली धमाके पर जताया दुख (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@aliaabhatt)

लेखन ज्योति सिंह
Nov 12, 2025
09:37 am
देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर की शाम हुए कार धमाके ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। इस दुखद हादसे में 13 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। कई लोग घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने धमाके पर अपनी भावुक प्रतिक्रिया दी है। उन्हाेंने लाल किले पर हुए धमाके की कड़ी निंदा की और इस अराजकता के जवाब की उम्मीद जताई है।

आलिया ने लाल किला विस्फोट पर लिखी ये बात

अभिनेत्री आलिया ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर विस्फोट की निंदा और पीड़ितों के लिए प्रार्थना करते हुए लिखा, 'कल्पना नहीं कर सकती कि पीड़ितों के परिवार कितना बिखर गए होंगे। भगवान करे कि हमें इस अराजकता का समाधान जल्द ही मिल जाए। इस त्रासदी से प्रभावित हर आत्मा के लिए प्रार्थना कर रही हूं। #RedFortBlast' आलिया के अलावा कई बॉलीवुड सितारे हादसे पर प्रतिक्रया दे चुके हैं। रणवीर सिंह समेत कई कलाकारों ने अपने आगामी कार्यक्रम तक रद्द कर दिए हैं।

