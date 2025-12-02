'बिग बॉस 19': गौरव खन्ना से मीडिया ने पूछा ये तीखा सवाल, भावुक हो गए अभिनेता
क्या है खबर?
सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का फिनाले वीक चल रहा है। अशनूर कौर और शहबाज बदेशा के बेघर होने के बाद टॉप 6 प्रतियोगी बचे हैं, जिसमें गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, मालती चाहर और अमाल मलिक शामिल हैं। टॉप 6 प्रतियोगियों से सवाल-जवाब करने के लिए मीडिया राउंड रखा गया, जिसमें घरवालों पर कई तीखे सवालों की बौछार हुई। गौरव से उनकी निजी जिंदगी पर सवाल पूछा गया, जिससे वह भावुक हो गए।
सवाल
गौरव की निजी जिंदगी पर उठे सवाल
'बिग बॉस 19' का प्रोमो सामने आया है, जिसमें गौरव से पूछा गया, "आपकी पत्नी (आकांक्षा चमोला) को बच्चे नहीं चाहिएं, क्या वो बहुत सोच-समझकर उठाया गया कदम था, सहानुभूति कार्ड खेलने का?" इस सवाल को सुनते ही अभिनेता भावुक हो गए। उन्होंने कहा, "यह बहुत संवेदनशील सवाल है...मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं। मैं हर वो बात मानूंगा जो मेरी बीवी कहेगी।" गौरव के भावुक होने पर अमाल और प्रणित उन्हें संभालते हुए अपना समर्थन देते हैं।।
शादी
शादी के 9 साल बाद भी पिता नहीं बने गौरव
गौरव ने अपनी अभिनेत्री पत्नी आकांक्षा संग 2016 में शादी रचाई थी। 9 साल बाद भी यह जोड़ा माता-पिता बनने की दिशा में कदम नहीं उठा रहा है। इससे पहले सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में गौरव ने कहा था, "मैं उस फैसले का सम्मान करना चाहता हूं। हमारी शादी को 9 साल हो गए हैं। वह बच्चे नहीं चाहती। मुझे उस फैसले का सम्मान करना होगा।" बता दें कि 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को होगा।