'बिग बॉस 19': गौरव खन्ना से मीडिया ने पूछा ये तीखा सवाल, भावुक हो गए अभिनेता

लेखन ज्योति सिंह 10:14 am Dec 02, 202510:14 am

क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का फिनाले वीक चल रहा है। अशनूर कौर और शहबाज बदेशा के बेघर होने के बाद टॉप 6 प्रतियोगी बचे हैं, जिसमें गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, प्रणित मोरे, फरहाना भट्‌ट, मालती चाहर और अमाल मलिक शामिल हैं। टॉप 6 प्रतियोगियों से सवाल-जवाब करने के लिए मीडिया राउंड रखा गया, जिसमें घरवालों पर कई तीखे सवालों की बौछार हुई। गौरव से उनकी निजी जिंदगी पर सवाल पूछा गया, जिससे वह भावुक हो गए।