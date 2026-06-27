'बिग बॉस' से मशहूर हुईं फरहाना भट्ट की मां ने वीडियो जारी कर अफवाहों को बताया फर्जी, कहा- बेटी ने नहीं निकाला घर से बाहर मनोरंजन Jun 27, 2026

'बिग बॉस 19' की रनर-अप रहीं फरहाना भट्ट की मां अफरोजा ने उन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि उन्हें उनकी बेटी ने घर से निकाल दिया है। उन्होंने एक वीडियो बयान जारी कर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट्स को पूरी तरह फर्जी और मनगढ़ंत बताया। अफरोजा ने साफ शब्दों में कहा कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उन्हें फरहाना के घर से जबरदस्ती बाहर निकाल सके। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि फरहाना उनकी बेटी थी, है और हमेशा रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि इस पूरे मामले में न तो उन्होंने और नk ही उनकी बेटी फरहाना ने कोई गलत काम किया है।