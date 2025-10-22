'बिग बॉस 19': इस प्रतियोगी को झेलना दर्शकों के लिए हुआ मुश्किल, उठी निकालने की मांग
क्या है खबर?
सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' दर्शकों का खूब ध्यान खींच रहा है। जैसे-जैसे शो फिनाले के करीब पहुंच रहा है, वैसे-वैसे प्रतियोगियों के समीकरण बदल रहे हैं। दिवाली के मौके पर घर में एलिमिनेशन नहीं हुआ, इसलिए दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं कि इस हफ्ते किस प्रतियोगी का पत्ता शो से कट जाएगा। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने एक महिला प्रतियोगी को घर से बेघर करने की मांग की है। आइए जानते हैं।
आलोचना
इस महिला प्रतियोगी की हो रही आलोचना
'बिग बॉस 19' लवर्स को नेहल चुडासमा का गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। वह उन्हें 'नकली', 'चिढ़ाने वाली' और'बेकार गेम खेलने वाली' कहते हुए शो से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, 'सबसे ज्यादा नापसंद की जाने वाली प्रतियोगी नेहल को कोई भी फैनडम पसंद नहीं करता। उन्हें तुरंत प्रभाव से बेदखल कर दिया जाए।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'नेहल को बाहर कर दो।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Most hated contestof #BiggBoss19— Raaj_Rock (@raaj_rex) October 20, 2025
Newli nehal chudasama
No fandom likes her. Everyone hates her. Evict her effective immediately @BeingSalmanKhan #BiggBoss19
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
EVICT NEHAL CHUDASAMA ‼️#EvictNehalChudasama #BaHana— 🕷️ (@victoriaschai) October 10, 2025
नॉमिनेशन
इस हफ्ते ये सदस्य हुए हैं नॉमिनेट
नेहल को बाहर करने की मांग करते हुए एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मैं नेहल के बेघर होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं! वो इतनी चिड़चिड़ी और घमंडी है कि उसे लगता है कि वह सबको हरा सकती है।' बता दें कि 'बिग बॉस 19' में इस हफ्ते के लिए नॉमिनेशन टास्क हाे चुका है, जिसे आगामी एपिसोड में टेलीकास्ट किया जाएगा। नेहल, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे और बसीर अली बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए नॉमिनेशन टास्क का वीडियो
Nomination Task Promo #BiggBoss19 pic.twitter.com/iLfUG0BJKF— BBTak (@BiggBoss_Tak) October 22, 2025