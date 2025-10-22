'बिग बॉस 19': इस प्रतियोगी को झेलना दर्शकों के लिए हुआ मुश्किल, उठी निकालने की मांग

'बिग बॉस 19': दर्शकों ने इस प्रतियोगी को बेघर करने की मांग की

लेखन ज्योति सिंह 02:40 pm Oct 22, 202502:40 pm

क्या है खबर?

सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' दर्शकों का खूब ध्यान खींच रहा है। जैसे-जैसे शो फिनाले के करीब पहुंच रहा है, वैसे-वैसे प्रतियोगियों के समीकरण बदल रहे हैं। दिवाली के मौके पर घर में एलिमिनेशन नहीं हुआ, इसलिए दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं कि इस हफ्ते किस प्रतियोगी का पत्ता शो से कट जाएगा। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने एक महिला प्रतियोगी को घर से बेघर करने की मांग की है। आइए जानते हैं।