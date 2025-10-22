LOADING...
'बिग बॉस 19': इस प्रतियोगी को झेलना दर्शकों के लिए हुआ मुश्किल, उठी निकालने की मांग
लेखन ज्योति सिंह
Oct 22, 2025
02:40 pm
सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' दर्शकों का खूब ध्यान खींच रहा है। जैसे-जैसे शो फिनाले के करीब पहुंच रहा है, वैसे-वैसे प्रतियोगियों के समीकरण बदल रहे हैं। दिवाली के मौके पर घर में एलिमिनेशन नहीं हुआ, इसलिए दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं कि इस हफ्ते किस प्रतियोगी का पत्ता शो से कट जाएगा। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने एक महिला प्रतियोगी को घर से बेघर करने की मांग की है। आइए जानते हैं।

इस महिला प्रतियोगी की हो रही आलोचना

'बिग बॉस 19' लवर्स को नेहल चुडासमा का गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। वह उन्हें 'नकली', 'चिढ़ाने वाली' और'बेकार गेम खेलने वाली' कहते हुए शो से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, 'सबसे ज्यादा नापसंद की जाने वाली प्रतियोगी नेहल को कोई भी फैनडम पसंद नहीं करता। उन्हें तुरंत प्रभाव से बेदखल कर दिया जाए।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'नेहल को बाहर कर दो।'

इस हफ्ते ये सदस्य हुए हैं नॉमिनेट

नेहल को बाहर करने की मांग करते हुए एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मैं नेहल के बेघर होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं! वो इतनी चिड़चिड़ी और घमंडी है कि उसे लगता है कि वह सबको हरा सकती है।' बता दें कि 'बिग बॉस 19' में इस हफ्ते के लिए नॉमिनेशन टास्क हाे चुका है, जिसे आगामी एपिसोड में टेलीकास्ट किया जाएगा। नेहल, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे और बसीर अली बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं।

यहां देखिए नॉमिनेशन टास्क का वीडियो