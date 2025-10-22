प्रभास की आगामी फिल्म का नया पोस्टर जारी

प्रभास और हनु राघवपुडी की आगामी फिल्म का नया पोस्टर जारी, जानिए क्या होगा शीर्षक

लेखन ज्योति सिंह 01:58 pm Oct 22, 202501:58 pm

क्या है खबर?

प्रभास की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में एक नाम पीरियड-एक्शन फिल्म का शामिल है, जिसका निर्देशन हनु राघवपुडी कर रहे हैं। दिवाली के मौके पर आगामी फिल्म का पहला पोस्टर जारी किया गया था। 22 अक्टूबर को निर्माताओं ने फिल्म का एक और पोस्टर जारी करते हुए प्रशंसकों का उत्साह बढ़ा दिया है। साथ ही कहा है कि वह शीर्षक 23 अक्टूबर को जारी करेंगे। हालांकि, रेडिट यूजर्स ने प्रभास की आगामी फिल्म की कहानी और शीर्षक पर अंदाजा लगा लिया है।