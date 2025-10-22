प्रभास और हनु राघवपुडी की आगामी फिल्म का नया पोस्टर जारी, जानिए क्या होगा शीर्षक
प्रभास की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में एक नाम पीरियड-एक्शन फिल्म का शामिल है, जिसका निर्देशन हनु राघवपुडी कर रहे हैं। दिवाली के मौके पर आगामी फिल्म का पहला पोस्टर जारी किया गया था। 22 अक्टूबर को निर्माताओं ने फिल्म का एक और पोस्टर जारी करते हुए प्रशंसकों का उत्साह बढ़ा दिया है। साथ ही कहा है कि वह शीर्षक 23 अक्टूबर को जारी करेंगे। हालांकि, रेडिट यूजर्स ने प्रभास की आगामी फिल्म की कहानी और शीर्षक पर अंदाजा लगा लिया है।
कहानी
स्वतंत्रता सेनानी के किरदार में नजर आ सकते हैं प्रभास
निर्माताओं ने फिल्म का पोस्टर जारी किया है, जिसमें प्रभास का पूरा लुक नजर नहीं आया है। पोस्टर में ग्रेट ब्रिटेन का झंडा है और कैप्शन में लिखा है, 'पाण्डवपक्षे संस्थित कर्णः।' कयास है कि ये फिल्म ब्रिटिश शासन पर आधारित हो सकती है, जिसमें प्रभास स्वतंत्रता सेनानी के किरदार में नजर आ सकते हैं। रेडिट पर अफवाह है कि प्रभास और हनु की फिल्म का आधिकारिक शीर्षक 'फौजी' हो सकता है। खैर इसका खुलासा 23 अक्टूबर को होगा।
पाण्डवपक्षे संस्थित कर्णः।
