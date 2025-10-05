अनीता हसनंदानी ने कृष्णा श्रॉफ को पछ़ाड जीता 'छोरियां चली गांव', बोलीं- मैं चिल्लाती नहीं

अभिनेत्री अनीता हसनंदानी ने न सिर्फ छोटे पर्दे, बल्कि फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन जो लोकप्रियता उन्हें टीवी से मिली, वो फिल्मों से नसीब नहीं हुई। बहरहाल, अब एक और उपलब्धि उनके नाम जुड़ गई है। उन्होंने चर्चित रियलिटी शो 'छोरियां चली गांव' की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। इस शो में उनकी कड़ी मेहनत, जुझारूपन और आत्मविश्वास ने न सिर्फ उन्हें विजेता बनाया, बल्कि इसके जरिए जिंदगी बदलकर रख देने वाला एक अनुभव भी उन्हें मिला।

जश्न ढोल-ताशे से हुआ जश्न रियलिटी शो 'छोरियां चली गांव' को अपना विजेता मिल गई है। अनीता ने जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा श्रॉफ को पछाड़ शो जीत लिया है। ये शो 2 महीने तक चला। इसमें दिखाया गया कि कई लोकप्रिय सितारों को गांव में रहना था। उन्होंने गांव में रहकर वहां के संघर्ष को समझा और गांववालों के साथ भी वक्त बिताया। शो का ग्रैंड फिनाले शानदार रहा। गांव में ढोल-ताशे के साथ जश्न के बाद अनीता के विजेता बनने की घोषणा हुई।

जीत क्या बोलीं अनीता? शो की मेजबानी रणविजय सिंह ने की थी और इसकी पहली रनर अप कृष्णा श्राॅफ रहीं। अनीता ने शो जीतने के बाद कहा, "ये एक बेहद खूबसूरत यात्रा रही, जिसमें उतार-चढ़ाव दोनों थे। मैंने वो तरक्की हासिल की, जिसकी मुझे उम्मीद थी। ये अनुभव मेरी जिंदगी और मेरे बेटे आरव की परवरिश में भी बहुत मददगार साबित होगा। मैं गुस्सा जरूर होती हूं, लेकिन मेरा तरीका स्पष्ट होता है। मैं चिल्लाती नहीं, बल्कि अपनी बात समझाने की कोशिश करती हूं।"