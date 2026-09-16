'बिग बॉस 20': ईशा रिखी ने खोली बादशाह की पोल, बोलीं- हर तरह का धोखा मिला

ईशा बोलीं कि बिना ठोस सबूत के किसी की बातों से वे अपने दिमाग के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगी।

जब कनिका ने उनसे पूछा कि उन्हें किस तरह के धोखे का सामना करना पड़ा शारीरिक, भावनात्मक या सामाजिक तो ईशा ने थोड़ा रुककर कहा कि उन्होंने इन तीनों ही तरह के धोखों का सामना किया है।

ईशा ने बताया कि जब रिश्ता खत्म होता है, तब अहसास होता है कि पूरे समय आपके साथ खेल खेला जा रहा था।