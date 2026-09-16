'बिग बॉस 20': ईशा रिखी ने खोली बादशाह की पोल, बोलीं- हर तरह का धोखा मिला
क्या है खबर?
रैपर बादशाह से तलाक के तुरंत बाद 'बिग बॉस 20' के घर में दाखिल हुईं ईशा रिखी ने अपनी शादी के टूटने की असली वजह उजागर की है। शो के दौरान सह-प्रतियोगी कनिका मान से रिश्तों पर खुलकर बात करते हुए ईशा ने आरोप लगाया कि बादशाह रिश्ते में तो रहना चाहते थे, लेकिन उससे जुड़ी जिम्मेदारियों से हमेशा भागते रहे। उन्होंने खुलासा किया कि कैसे उन्हें सिर्फ खास दायरों तक सीमित रखकर भावनात्मक और सामाजिक तौर पर छला गया।
दो टूक
ईशा रिश्तों पर बोलीं- बिना सबूत किसी की बात पर भरोसा नहीं करती'
'बिग बॉस 20' के हालिया एपिसोड में ईशा ने कनिका से बातचीत के दौरान अपने रिश्तों के प्रति नजरिए पर खुलकर बात की।
उन्होंने स्पष्ट किया कि वो किसी के बहकावे में नहीं आतीं और खुद अनुभव करने पर ही विश्वास करती हैं।
ईशा के मुताबिक, जब तक वो अपनी आंखों से कुछ देख न लें, दूसरों की बातों पर भरोसा नहीं करतीं। यही नियम उनके रिश्तों पर भी लागू होता है।
खुलासा
"मुझे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हर तरह से छला गया"
ईशा बोलीं कि बिना ठोस सबूत के किसी की बातों से वे अपने दिमाग के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगी।
जब कनिका ने उनसे पूछा कि उन्हें किस तरह के धोखे का सामना करना पड़ा शारीरिक, भावनात्मक या सामाजिक तो ईशा ने थोड़ा रुककर कहा कि उन्होंने इन तीनों ही तरह के धोखों का सामना किया है।
ईशा ने बताया कि जब रिश्ता खत्म होता है, तब अहसास होता है कि पूरे समय आपके साथ खेल खेला जा रहा था।
दर्द
"दिल के दरवाजों पर लगे हजार ताले"
ईशा रिखी ने कहा कि इस रिश्ते और धोखे के बाद अब उनके दिल में प्यार के दरवाजे पूरी तरह बंद हो चुके हैं। उन पर 'हजार ताले' लग गए हैं। वो फिलहाल किसी नए रोमांटिक रिश्ते में पड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं।
उन्होंने आगे कहा कि अब उनका पूरा ध्यान खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से संभालने पर है। वो अपनी मानसिक शांति वापस पाने और इस गहरे सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं।
बातचीत
'बिग बॉस' में ईशा को किसी विवाद के दम पर आगे नहीं जाना
सोशल मीडिया बयानों और मां के समर्थन पर ईशा ने कहा कि वो मां के फैसलों का सम्मान करती हैं, क्योंकि एक मां हमेशा औलाद की सुरक्षा के लिए कदम उठाती है। वो अपनी मां के साथ मजबूती से खड़ी हैं।
'बिग बॉस 20' पर उन्होंने साफ किया कि वो किसी विवाद या नाम का सहारा लिए बिना केवल अपनी पहचान 'ईशा रिखी' के नाम से पहचानी जाना चाहती हैं और दर्शकों के सामने अपना असली व्यक्तित्व रखना चाहती हैं।
आरोप
रिश्ते में रहने की चाह पर जिम्मेदारियों से दूरी
ईशा ने कहा कि बादशाह रिश्ते में तो रहना चाहते थे, लेकिन उससे जुड़ी जिम्मेदारियों से हमेशा भागते रहे। उन्होंने खुलासा किया कि शादी के दौरान उन्हें सिर्फ एक तय दायरे में ही सीमित रखा गया और वो भावनात्मक व सामाजिक रूप से छला हुआ महसूस करती रहीं।
ईशा-बादशाह की शादी मार्च, 2026 में एक बेहद निजी समारोह में हुई थी। हालांकि, शादी के केवल 5 महीने बाद ही दोनों ने आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान कर दिया।