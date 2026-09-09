'बिग बॉस 20' में प्रतियोगियों के बीच हुई भयंकर लड़ाई

'बिग बॉस 20' की पहली हिंसक लड़ाई, आखिर किस बात पर भिड़े प्रतियोगी? देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 08:28 pm Sep 09, 202608:28 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस' के 20वें सीजन का सफर शुरू हो चुका है। पहले दिन से घर में थोड़ी-बहुत नोकझोंक और बहसबाजी करने वाले प्रतियोगी अब हिंसक लड़ाई पर उतर आए हैं। पिछले एपिसोड में, यंग डीएसए, आसिफ खान और गुल्लू को घर की पहली कैप्टेंसी का दावेदार बनाया गया था। निर्माताओं द्वारा जारी ताजा प्रोमो देखकर प्रतीत होता है कि आने वाले एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क को लेकर एक बड़ा झगड़ा होता देखने को मिलेगा।