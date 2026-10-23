दिलजीत दोसांझ के शो पर रोक से भड़की AAP- बाबाओं को छूट, कलाकारों पर पाबंदी क्यों?

सौरभ ने दिलजीत मामले की तुलना दलेर मेहंदी विवाद से कर प्रशासन पर आरोप लगाया कि नफरत फैलाने वाले बाबाओं को आसानी से अनुमति मिल जाती है, लेकिन प्यार बांटने वाले कलाकारों को रोका जा रहा है।

उन्होंने लिखा, 'दलेर के बाद पंजाब के एक और गौरव दिलजीत को दिल्ली में कॉन्सर्ट की अनुमति नहीं मिल रही। दिल्ली पुलिस नफरत का माहौल बनाने वाले बाबुओं को इजाजत देगी, पर प्यार का संदेश देने वाले युवाओं के आदर्श को नहीं।'