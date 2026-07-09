'भूतू आया भागो' की पहली झलक आई सामने, जानिए क्या है फिल्म की कहानी?
फिल्म 'भूतू आया भागो' की पहली झलक सामने आ गई है, जिसमें 4 नौजवान एक डरावने हॉस्पिटल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर एक भूतिया साया मंडरा रहा है।
यह फिल्म डर के साथ-साथ ढेर सारी हंसी का वादा करती है, जिसका पूरा माहौल बेहद डरावना रखा गया है।
'भूतू आया भागो' की क्या है कहानी?
मनरंजन जेना और सौविक डे ने इस फिल्म को निर्देशित किया है। कहानी 3 दोस्तों की है, जो अपने मकान मालिक को डराने के लिए खुद को भूतों से ग्रस्त दिखाने का नाटक करते हैं, लेकिन उनका यह मजाक इंटरनेट पर इतना वायरल हो जाता है कि वे 'पैरानॉर्मल इन्फ्लुएंसर्स' बन जाते हैं।
जैसे-जैसे उनका चैनल मशहूर होता है, असलियत में भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। राहुल अरुणोदय बनर्जी, देब्रज भट्टाचार्य, आर्यन भौमिक, श्रीलेखा मित्रा और श्रीमा भट्टाचार्य जैसे कलाकार इस फिल्म में हैं।
यह फिल्म डार्क ह्यूमर और सस्पेंस का बेहतरीन तालमेल है, जो इंटरनेट फेम और कैसे एक छोटी सी बात बेकाबू हो जाती है, इस पर मजाकिया अंदाज में कटाक्ष करती है।