'सोनी टीवी' के प्रोमो में 28 वर्षीय भूषण, अमिताभ से गले मिलते नजर आए। उन्होंने 1 करोड़ का पड़ाव पार कर लिया, लेकिन उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ।

वो 7 करोड़ रुपये के जैकपॉट सवाल तक पहुंच गए हैं, जिससे उनकी जीती हुई रकम दोगुनी हो सकती है।

अमिताभ से बात करते हुए भूषण ने अपने माता-पिता के संघर्षों के बारे में बताया और कहा कि उनके बलिदानों ने उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया।