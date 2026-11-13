'KBC' के सेट पर लौटे अमिताभ बच्चन

अमिताभ बच्चन ब्रेक के बाद 'KBC' के सेट पर लौटे, मंच को बताया अपना 'दूसरा घर'

लेखन नेहा शर्मा 10:51 am Nov 13, 202610:51 am

क्या है खबर?

पिछले महीने डॉक्टरों की सलाह पर काम और सोशल मीडिया से छोटा ब्रेक लेने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन अब 'कौन बनेगा करोड़पति 18' के सेट पर लौट आए हैं। 84 वर्षीय मेगास्टार ने इस लोकप्रिय क्विज शो के होस्ट के रूप में शानदार वापसी की है। हाल ही में जारी किए गए शो के एक नए प्रोमो में उन्होंने अपनी अच्छी सेहत के लिए दुआ करने वाले सभी प्रशंसकों और शुभचिंतकों का दिल से आभार जताया है।