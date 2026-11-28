भूषण ठाकरे का बचपन आर्थिक तंगी में बीता, लेकिन उनके परिवार ने हमेशा उनका साथ दिया। उनके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं, जबकि मां मनरेगा में काम करती थीं। भूषण ने शो में बताया कि उनकी पढ़ाई के लिए मां ने अपने गहने तक बेच दिए थे। अब 1 करोड़ रुपये जीतने के बाद वह इस रकम से अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। साथ ही उनका सपना UPSC परीक्षा पास करना भी है।