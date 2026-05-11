भूमि पेडनेकर ने शुरू की अगली फिल्म की तैयारी, इस बार अलग होगा किरदार
क्या है खबर?
भूमि पेडनेकर ने अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'द रॉयल्स 2' से खुद को अलग कर लिया है। इस फैसले के पीछे का कारण पिछले सीजन में हुई उनकी ट्रोलिंग को माना जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने 9 महीने काम से ब्रेक लेने तक की बात कह डाली थी। इस दौरान भूमि को सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी बहुत कम बार देखा गया। हालांकि, अब अभिनेत्री एक दमदार किरदार के लिए खुद को फिर से तैयार कर रही हैं।
किरदार
वकील के किरदार में नजर आएंगी भूमि
न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, भूमि ने अगली परियोजना के तौर पर एक ऐसी फिल्म के लिए हामी भरी है, जिसमें उन्हें वकील के किरदार में देखा जाएगा। इस बारे में बात करते हुए एक सूत्र ने कहा, "यह नई फिल्म एक कोर्टरूम ड्रामा बताई जा रही है और इसकी शूटिंग बड़े पैमाने पर हिमाचल प्रदेश में होगी।" इस किरदार में ढलने के लिए उन्होंने अपनी वकील बहन समीक्षा सतीश पेडनेकर से कथित तौर पर टिप्स लिए हैं।
कहानी
पिता-बेटी की जोड़ी पर बुनी गई है कहानी
सूत्र ने आगे कहा, "इस अनाम फिल्म में एक अनुभवी अभिनेता भी होंगे, जो भूमि के पिता और एक वकील की भूमिका निभाएंगे। कहानी पिता-बेटी की जोड़ी के इर्द-गिर्द घूमेगी, जिसका अधिकांश हिस्सा अदालत में घटित होगा।" रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि फिल्म का निर्देशन फिल्म एडिटर आरिफ शेख करेंगे, जिन्होंने पहले 'वॉर', 'पठान' और 'ओ'रोमियो' जैसी फिल्मों पर काम किया है। भूमि को आखिरी बार सीरीज 'दलदल' में देखा गया था।