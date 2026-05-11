भूमि पेडनेकर की नई फिल्म पर आया अपडेट

भूमि पेडनेकर ने शुरू की अगली फिल्म की तैयारी, इस बार अलग होगा किरदार

लेखन ज्योति सिंह 04:39 pm May 11, 202604:39 pm

क्या है खबर?

भूमि पेडनेकर ने अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'द रॉयल्स 2' से खुद को अलग कर लिया है। इस फैसले के पीछे का कारण पिछले सीजन में हुई उनकी ट्रोलिंग को माना जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने 9 महीने काम से ब्रेक लेने तक की बात कह डाली थी। इस दौरान भूमि को सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी बहुत कम बार देखा गया। हालांकि, अब अभिनेत्री एक दमदार किरदार के लिए खुद को फिर से तैयार कर रही हैं।