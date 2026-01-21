भूमि पेडनेकर की सीरीज 'दलदल' का ट्रेलर जारी, हिंसक दृश्यों को देख कांप उठेगी रूह

लेखन ज्योति सिंह 11:03 am Jan 21, 202611:03 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री भूमि पेडनेकर फिर OTT की दुनिया में कदम रखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज 'दलदल' 30 जनवरी को रिलीज हो रही है, जिसका ट्रेलर अब जारी कर दिया गया है। खून-खराबा और रूंह कंपा देने वाले हिंसक दृश्यों से भरपूर इस ट्रेलर में अभिनेत्री, रीता फरेरा के किरदार में हैं जो मुंबई की नवनियुक्त DCP है। पिछले साल 56वें ​​भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI 2025) में इस सीरीज का अनावरण हुआ था।