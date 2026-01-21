LOADING...
भूमि पेडनेकर की सीरीज 'दलदल' का ट्रेलर जारी, हिंसक दृश्यों को देख कांप उठेगी रूह

लेखन ज्योति सिंह
Jan 21, 2026
11:03 am
क्या है खबर?

अभिनेत्री भूमि पेडनेकर फिर OTT की दुनिया में कदम रखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज 'दलदल' 30 जनवरी को रिलीज हो रही है, जिसका ट्रेलर अब जारी कर दिया गया है। खून-खराबा और रूंह कंपा देने वाले हिंसक दृश्यों से भरपूर इस ट्रेलर में अभिनेत्री, रीता फरेरा के किरदार में हैं जो मुंबई की नवनियुक्त DCP है। पिछले साल 56वें ​​भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI 2025) में इस सीरीज का अनावरण हुआ था।

ट्रेलर

सीरियल किलर और पुलिस की जांच के इर्द-गिर्द घूमता है ट्रेलर

'दलदल' के ट्रेलर की शुरुआत एक सिरफिरे आशिक से होती है जो रीता (भूमि) को प्रेम पत्र देता है। रीता उसी पत्र को शख्स के मुंह में ठूसने का ख्वाब देखती है। इसके बाद सीरियल किलर और पुलिस के बीच चूहे-बिल्ली वाला खूल शुरू होता है। कई ऐसे दृश्य हैं जो कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं हैं। सुरेश त्रिवेणी द्वारा निर्देशित 'दलदल' विश धमीजा के उपन्यास 'भिंडी बाजार' पर आधारित है जो अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए 'दलदल' का ट्रेलर

