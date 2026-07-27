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ऋषभ शेट्‌टी की 'द प्राइड ऑफ भारत' से जुड़ीं भूमि पेडनेकर, इस किरदार से मचाएंगी तहलका
भूमि पेडनेकर साउथ सिनेमा में रखेंगी कदम

ऋषभ शेट्‌टी की 'द प्राइड ऑफ भारत' से जुड़ीं भूमि पेडनेकर, इस किरदार से मचाएंगी तहलका

लेखन ज्योति सिंह
Jul 27, 2026
12:17 pm
क्या है खबर?

ऋषभ शेट्‌टी अपनी आगामी फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' को लेकर चर्चा में हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी पर आधारित इस ऐतिहासिक ड्रामा में बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल और विवेक ओबेरॉय पहले से अहम किरदारों में शामिल थे। ताजा अपडेट है कि एक और बालीवुड अभिनेत्री इस परियोजना का हिस्सा बन गई हैं, जो भूमि पेडनेकर हैं। ये पहला मौका होगा, जब फैंस उन्हें दक्षिण सिनेमा की फिल्म में डेब्यू करते हुए देखेंगे।

भूमिका

वीर योद्धा रानी के किरदार में नजर आएंगी भूमि

मशहूर फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने एक्स पर आधिकारि पोस्ट साझा करते हुए भूमि के परियोजना में शामिल होने की जानकारी दी है।

उन्होंने बताया कि अभिनेत्री फिल्म में कर्नाटक की वीर योद्धा रानी 'बेलावड़ी मल्लम्मा' का किरदार निभाएंगी, जिन्हें उनकी बहादुरी और अटूट साहस के लिए जाना जाता है।

वहीं शेफाली शाह छत्रपति की मां राजमाता जीजाबाई का किरदार निभाएंगी।

इस फिल्म का निर्देशन संदीप सिंह कर रहे हैं और संगीत अमित त्रिवेदी द्वारा तैयार किया जा रहा है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

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फिल्म

2 भागों में चल रहा है फिल्म का निर्माण

ऋषि विरमानी द्वारा लिखित, 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' का निर्माण 2 भागों में किया जाएगा। पहले भाग को 2028 में और दूसरे भाग को 2029 में रिलीज किया जा सकता है।

इसकी शूटिंग इस साल के आखिर में शुरू होने वाली है, जिसका ज्यादातर हिस्सा महाराष्ट्र में फिल्माया जाएगा। वहीं व्यापक पूर्व-निर्माण कार्य पहले से ही चल रहा है।

खबरों के अनुसार, फिल्म का बजट 500 करोड़ रुपये से ज्यादा बताया जा रहा है।

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