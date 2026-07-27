भूमि पेडनेकर साउथ सिनेमा में रखेंगी कदम

ऋषभ शेट्‌टी की 'द प्राइड ऑफ भारत' से जुड़ीं भूमि पेडनेकर, इस किरदार से मचाएंगी तहलका

लेखन ज्योति सिंह 12:17 pm Jul 27, 202612:17 pm

क्या है खबर?

ऋषभ शेट्‌टी अपनी आगामी फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' को लेकर चर्चा में हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी पर आधारित इस ऐतिहासिक ड्रामा में बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल और विवेक ओबेरॉय पहले से अहम किरदारों में शामिल थे। ताजा अपडेट है कि एक और बालीवुड अभिनेत्री इस परियोजना का हिस्सा बन गई हैं, जो भूमि पेडनेकर हैं। ये पहला मौका होगा, जब फैंस उन्हें दक्षिण सिनेमा की फिल्म में डेब्यू करते हुए देखेंगे।