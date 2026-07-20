वैरायटी इंडिया के मुताबिक, शेट्‌टी ने अपनी फिल्म के लिए एक्शन निर्देशक मार्क हेंसन को चुना है। उन्हें एक्शन सीक्वेंस डिजाइन करने की जिम्मेदारी दी गई है।

मार्क को 'गेम ऑफ थ्रोन्स', 'वाइकिंग्स', 'द विचर' और 'ग्रेविटी' जैसी फिल्मों से लोकप्रियता मिली है।

उनके साथ व्लाद रिम्बर्ग भी जुड़ेंगे, जो 'द फेट ऑफ द फ्यूरियस', 'ब्लडशॉट' और 'लूसिफर' जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं।

वहीं 'ट्रॉय: फॉल ऑफ अ सिटी' के एक्शन निर्देशक क्रेग मैक्रे भी परियोजना से जुड़ेंगे।