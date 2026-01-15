भूमि पेडनेकर की सीरीज 'दलदल' का पोस्टर जारी, जानिए कब और कहां होगी रिलीज

पोस्टर

'दलदल' के पोस्टर में दिखा खौफ का नया चेहरा

'दलदल' का पोस्टर जारी करते हुए अमेजन प्राइम वीडियो ने लिखा, 'जितना आप इससे लड़ेंगे, उतना ही यह आपको अपनी ओर खींचता चला जाएगा...' पोस्टर में एक शख्स का खून से लथपथ चेहरा दिखता है, जिसने अपने होंठ के बीच एक मोबाइल दबाया हुआ है। इससे साफ है कि सीरीज में काफी हिंसक और खौफनाक दृश्य शामिल होंगे। सुरेश त्रिवेणी द्वारा निर्मित 'दलदल' विश धमीजा के उपन्यास 'भिंडी बाजार' पर आधारित है। इसका प्रीमियर 30 जनवरी को होगा।