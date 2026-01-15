LOADING...
भूमि पेडनेकर की सीरीज 'दलदल' का पोस्टर जारी, जानिए कब और कहां होगी रिलीज
भूमि पेडनेकर की सीरीज 'दलदल' का पोस्टर जारी

भूमि पेडनेकर की सीरीज 'दलदल' का पोस्टर जारी, जानिए कब और कहां होगी रिलीज

लेखन ज्योति सिंह
Jan 15, 2026
05:51 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर फिल्मों के साथ-साथ OTT पर अपना दबदबा कायम कर चुकी हैं। पिछले काफी समय से उनकी आगामी वेब सीरीज 'दलदल' चर्चा में हैं, जिसका निर्देशन अमृत राज गुप्ता ने किया है। लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए निर्माताओं ने फिल्म का पहला आधिकारिक पोस्टर जारी किया है। साथ में रिलीज तारीख का ऐलान भी किया गया है। 'दलदल' मनोवैज्ञानिक क्राइम-थ्रिलर सीरीज है, जिसका अनावरण 56वें ​​भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI 2025) में किया गया था।

पोस्टर

'दलदल' के पोस्टर में दिखा खौफ का नया चेहरा

'दलदल' का पोस्टर जारी करते हुए अमेजन प्राइम वीडियो ने लिखा, 'जितना आप इससे लड़ेंगे, उतना ही यह आपको अपनी ओर खींचता चला जाएगा...' पोस्टर में एक शख्स का खून से लथपथ चेहरा दिखता है, जिसने अपने होंठ के बीच एक मोबाइल दबाया हुआ है। इससे साफ है कि सीरीज में काफी हिंसक और खौफनाक दृश्य शामिल होंगे। सुरेश त्रिवेणी द्वारा निर्मित 'दलदल' विश धमीजा के उपन्यास 'भिंडी बाजार' पर आधारित है। इसका प्रीमियर 30 जनवरी को होगा।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए 'दलदल' का पहला पोस्टर

