'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' में भूमि पेडनेकर आएंगी नजर, निभाएंगी ये किरदार
अभिनेत्री भूमि पेडनेकर को एक बड़ी फिल्म मिल गई है। वह 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' में बेलावाड़ी मल्लम्मा नाम की एक योद्धा रानी का किरदार निभाएंगी।
इस फिल्म को संदीप सिंह निर्देशित कर रहे हैं। इसमें ऋषभ शेट्टी छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका में नजर आएंगे। इनके साथ-साथ अर्जुन रामपाल और विवेक ओबेरॉय भी फिल्म का हिस्सा हैं।
इतने बड़े सितारों से सजी यह फिल्म साहस और इतिहास की एक दमदार कहानी दिखाने वाली है।
फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत' प्री-प्रोडक्शन में
यह एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है, जिसे 2 हिस्सों में बनाया जा रहा है। यह मराठा शासक के जीवन और उनके महान कार्यों को बड़े पर्दे पर पेश करेगी।
इसकी कहानी ऋषि विरमानी ने लिखी है, संगीत अमित त्रिवेदी ने तैयार किया है और बोल प्रसून जोशी के हैं।
फिलहाल फिल्म का प्री-प्रोडक्शन जोर-शोर से चल रहा है और इस साल के आखिर तक इसकी शूटिंग भी शुरू हो जाएगी।
वहीं ऋषभ के पास एक और बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में है। वह जल्द ही पौराणिक महाकाव्य 'जय हनुमान' में नजर आएंगे, जिसकी घोषणा इसी साल हुई थी।