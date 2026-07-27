'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' में भूमि पेडनेकर आएंगी नजर, निभाएंगी ये किरदार

यह एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है, जिसे 2 हिस्सों में बनाया जा रहा है। यह मराठा शासक के जीवन और उनके महान कार्यों को बड़े पर्दे पर पेश करेगी।

इसकी कहानी ऋषि विरमानी ने लिखी है, संगीत अमित त्रिवेदी ने तैयार किया है और बोल प्रसून जोशी के हैं।

फिलहाल फिल्म का प्री-प्रोडक्शन जोर-शोर से चल रहा है और इस साल के आखिर तक इसकी शूटिंग भी शुरू हो जाएगी।

वहीं ऋषभ के पास एक और बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में है। वह जल्द ही पौराणिक महाकाव्य 'जय हनुमान' में नजर आएंगे, जिसकी घोषणा इसी साल हुई थी।