फिल्म 'भूत बंगला' का टीजर जारी; अक्षय कुमार की कॉमेडी, डर और पागलपन करेगा लोटपोट

लेखन ज्योति सिंह 11:42 am Mar 12, 202611:42 am

क्या है खबर?

2007 में रिलीज 'भूल-भुलैया' के बाद, अक्षय कुमार एक और हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' के साथ लौट रहे हैं। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस फिल्म का टीजर जारी कर दिया गया है। जैसा कि फैंस उम्मीद कर रहे थे, इसमें हंसी, मजेदार पंच, डर और पागलपन की भरपूर डोज शामिल है जो देखने वालों को लोटपोट कर देगी। बता दें, बालाजी मोशन पिक्चर्स ने केप ऑफ गुड फिल्म्स के साथ मिलकर 'भूत बंगला' का निर्माण किया है।