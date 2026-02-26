'भूत बंगला' से जारी हुआ पहला गाना, अक्षय कुमार ने दिखाई भूतों की दुनिया

लेखन ज्योति सिंह 01:32 pm Feb 26, 202601:32 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार एक बार फिर हॉरर-कॉमेडी फिल्म के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करने आ रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'भूत बंगला' 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों का रुख बदलने आ रही है। लोगों का उत्साह अभी से बढ़ जाए, इसलिए निर्माताओं ने पहला गाना 'रामजी आके भला करेंगे' जारी कर दिया है। फिल्म के निर्देशन की कमान प्रियदर्शन ने संभाली है, जो पहले 'भूल भुलैया' (2007) और 'हेरा फेरी' फ्रैंचाइजी में अक्षय संग जुड़ चुके हैं।