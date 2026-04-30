'भूत बंगला' की कमाई में गिरावट दर्ज

'भूत बंगला' की कमाई में 13वें दिन गिरावट, निर्माताओं के प्रस्ताव का नहीं दिखा असर

लेखन ज्योति सिंह 10:01 am Apr 30, 202610:01 am

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो चुकी है। इस सफलता को देखते हुए निर्माताओं ने फिल्म के एक टिकट पर एक फ्री टिकट का प्रस्ताव निकाला जो 3 मई, यानी रविवार तक के लिए लागू रहेगा। इसके बावजूद कारोबारी दिनों में फिल्म का कलेक्शन बढ़ने की बजाए घटता दिखाई दे रहा है। इसने 13वें दिन सबसे कम कारोबार किया है। आइए जानते हैं 'भूत बंगला' समेत अन्य फिल्मों का ताजा हाल।