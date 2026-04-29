'भूत बंगला' देखने वालों को मिलेगा ये शानदार तोहफा

'भूत बंगला' के लिए निर्माताओं का बड़ा ऐलान, अब दर्शकों को मिलेगा ये तोहफा

लेखन ज्योति सिंह 07:09 pm Apr 29, 202607:09 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की फिल्म 'भूत बंगला' 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसके बाद से हॉरर कॉमेडी ने दुनियाभर में लगभग 195 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार कर लिया है। रिलीज के दूसरे हफ्ते में निर्माताओं ने दर्शकों के लिए खास प्रस्ताव की पेशकश की है, जिससे कमाई में बढोतरी होने के पूरे आसार बन गए हैं। दरअसल, निर्माताओं ने 'भूत बंगला' के टिकटों पर एक के साथ एक का ऑफर घोषित किया है।