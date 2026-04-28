अक्षय कुमार और प्रियदर्शन फिर आएंगे साथ

'भूत बंगला' के बाद अक्षय कुमार-प्रियदर्शन की दोहरी साझेदारी, दोगुना होगा मनोरंजन

लेखन ज्योति सिंह 05:22 pm Apr 28, 202605:22 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की फिल्म 'भूत बंगला' दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरी है। 17 अप्रैल को रिलीज इस हॉरर-कॉमेडी के जरिए दोनों की जोड़ी लंबे समय बाद लौटी है। अब खबर है कि दोनों आगे की परियोजना के लिए फिर साथ आएंगे। दिलचस्प यह है कि प्रियदर्शन और अक्षय ने 2 फिल्मों के लिए साझेदारी की है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। दोनों परियोजनाओं को निर्माता रमेश तौरानी का समर्थन मिलेगा।