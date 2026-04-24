'भूत बंगला' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'भूत बंगला' का एक हफ्ते का रिपोर्ट कार्ड, 100 करोड़ रुपये कमाने से इतनी दूर फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 09:39 am Apr 24, 202609:39 am

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता पूरा कर लिया है। यह फिल्म निर्देशक प्रियदर्शन के साथ अभिनेता की वापसी का प्रतीक है। दोनों ने आखिरी बार फिल्म 'खट्‌टा मीठा' (2010) में साथ काम किया था। फिल्म में अक्षय अपनी कॉमिक टाइमिंग के जरिए दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब होते दिखे। हालांकि कारोबारी दिनों का असर इसकी कमाई पर पड़ा है, जिससे एक हफ्ते में आंकड़ों का पूरा गणित बदल गया।