'भूत बंगला' और 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर पकड़ बरकरार, 'धुरंधर 2' का दबदबा चरमराया

लेखन ज्योति सिंह 09:32 am Apr 23, 202609:32 am

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' कारोबारी दिनों में आकर एकल आंकड़े पर सिमट गई है। इसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ को बनाए रखा है। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित यह फिल्म 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रिलीज के 6 दिन पूरे करने के बाद अक्षय की फिल्म दैनिक कमाई में रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' से आगे निकल गई है। आइए जानते हैं इन दोनों फिल्मों की ताजा कमाई के आंकड़े।