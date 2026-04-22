'भूत बंगला' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'भूत बंगला' की कमाई में 5वें दिन उछाल, 100 करोड़ के क्लब से इतनी दूर फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 09:30 am Apr 22, 202609:30 am

क्या है खबर?

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की फिल्म 'भूत बंगला' इस वक्त खूब चर्चा बटोर रही है। फिल्म में डर और कॉमेडी दोनों भरपूर मात्राओं में शामिल हैं, जिसके कारण यह दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। फिल्म समीक्षकों ने भी इसे पूर्ण रूप से मनोरंजक फिल्म करार दिया है। 17 अप्रैल को रिलीज होकर इसने बॉक्स ऑफिस पर बंपर ओपनिंग ली। कारोबारी दिनों में थोड़ा लड़खड़ाई है, लेकिन अब अक्षय की फिल्म 100 करोड़ रुपये की ओर बढ़ रही है।