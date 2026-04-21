'भूत बंगला' के सीक्वल की चर्चा तेज

'भूत बंगला' की सफलता से गदगद हुईं एकता कपूर, सीक्वल पर टिकाई नजरें

लेखन ज्योति सिंह 07:22 pm Apr 21, 202607:22 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की फिल्म 'भूत बंगला' को दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। इस हॉरर-कॉमेडी के साथ एकता कपूर भी बतौर निर्माता जुड़ी हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक, फिल्म की सफलता से खुश हाेकर एकता इसका सीक्वल बनाने पर विचार कर रही हैं। उनकी योजना इसे एक व्यापक फ्रैंचाइजी व्यवस्था में बदलने की है। बता दें, 'भूत बंगला' 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसमें डर और कॉमेडी का भरपूर तड़का है।