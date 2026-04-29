'भूत बंगला' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'भूत बंगला' की कमाई में फिर आया उछाल, जानिए अब तक कितनी हुई कमाई

लेखन ज्योति सिंह 09:36 am Apr 29, 202609:36 am

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' की कमाई में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसने बॉक्स ऑफिस पर 12 दिन पूरे कर लिए हैं, लेकिन 150 करोड़ के क्लब में दाखिल होने के लिए फिल्म काे अभी भी लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरी तरफ माइकल जैक्सन की बायोपिक फिल्म 'माइकल' भी भारत में ठीक-ठाक प्रदर्शन कर रही है और अक्षय की फिल्म को कड़ी टक्कर दे रही है। चलिए जानते हैं दोनों फिल्मों की कुल कमाई।