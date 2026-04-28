'गिन्नी वेड्स सन्नी 2' से जावेद अली की आवाज में रिलीज हुआ नया गाना, देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 03:37 pm Apr 28, 202603:37 pm

क्या है खबर?

अविनाश तिवारी और मेधा शंकर की फिल्म 'गिन्नी वेड्स सन्नी 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म साल 2020 में आई 'गिन्नी वेड्स सन्नी' का सीक्वल है, जिसमें विक्रांत मैसी और यामी गौतम थे। फिल्म रिलीज के बाद, निर्माताओं ने इसमें मौजूद एक रोमांटिक ट्रैक 'जप्पी जावां' जारी किया है। पहाड़ों के बीच खूबसूरत वादियों में फिल्माए गए इस गाने में अविनाश और मेधा की केमिस्ट्री देखने लायक है। यह सोनी म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है।