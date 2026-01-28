भारती सिंह ने दूसरे बेटे का किया नामकरण

भारती सिंह ने दूसरे बेटे का किया नामकरण, तस्वीर के साथ दी खुशखबरी

लेखन ज्योति सिंह 05:13 pm Jan 28, 202605:13 pm

क्या है खबर?

मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह ने पति हर्ष लिंबाचिया के साथ दिसंबर, 2025 में दूसरे बेटे का स्वागत किया था। उस वक्त दोनों ने उसे प्यार से 'काजू' नाम दिया था, लेकिन अब इस जोड़े ने बेटे का नामकरण किया है। भारती ने अपने नन्हे-मुन्हे बेटे की तस्वीर इंस्टाग्राम पर साझा की है। इसके साथ में उन्होंने बेटे के नाम का खुलासा भी कर दिया है। पोस्ट वायरल होने के बाद से फैंस उन्हें बधाई देते नहीं थक रहे।