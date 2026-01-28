भारती सिंह ने दूसरे बेटे का किया नामकरण, तस्वीर के साथ दी खुशखबरी
क्या है खबर?
मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह ने पति हर्ष लिंबाचिया के साथ दिसंबर, 2025 में दूसरे बेटे का स्वागत किया था। उस वक्त दोनों ने उसे प्यार से 'काजू' नाम दिया था, लेकिन अब इस जोड़े ने बेटे का नामकरण किया है। भारती ने अपने नन्हे-मुन्हे बेटे की तस्वीर इंस्टाग्राम पर साझा की है। इसके साथ में उन्होंने बेटे के नाम का खुलासा भी कर दिया है। पोस्ट वायरल होने के बाद से फैंस उन्हें बधाई देते नहीं थक रहे।
नाम
भारती और हर्ष ने बेटा का रखा ये नाम
भारती और हर्ष ने नामकरण समारोह की तस्वीरें साझा की हैं जिसमें उनके साथ हर्ष और बड़ा बेटा गोला भी मौजूद है। हालांकि, उन्होंने नवजात बेटे का चेहरा छिपाया हुआ है। वहीं गोला उसे प्यार से निहरा रहा है। तस्वीर के साथ कॉमेडियन ने कैप्शन दिया, 'यशवीर।' इस नाम का मतलब लोकप्रियता और गौरव से जुड़ा होता है। अभिनेता सुनील शेट्टी, ईशा सिंह और रुबीना दिलैक समेत कई सितारों ने तस्वीरों पर प्यार लुटाया है।
ट्विटर पोस्ट
January 28, 2026