नर्स बन 26/11 के अनसुने नायकों को सलाम कर रही हैं कंगना रनौत, 'भारत भाग्य विधाता' का दमदार पोस्टर आया सामने
कंगना रनौत ने हाल ही में अपनी नई फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' का पहला मोशन पोस्टर शेयर किया है। यह फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
इस पोस्टर में कंगना एक नर्स के किरदार में दिखाई दे रही हैं। वे घायल हैं, लेकिन उनका हौसला बुलंद है। एक मरीज को बचाने के लिए वे आग के बीच से रास्ता बनाती हुई निकलती हैं। यह पोस्टर उनके जज्बे और हिम्मत की कहानी बयां करता है।
फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' का निर्देशन कर रहे हैं मनोज तपाड़िया
यह फिल्म मनोज तपाड़िया ने निर्देशित की है। यह 26 नवंबर, 2008 को हुए मुंबई हमलों के दौरान कामा और अल्ब्लेस अस्पताल के कर्मचारियों की सच्ची कहानी पर आधारित है।
उस मुश्किल वक्त में उन्होंने सैकड़ों मरीजों की जान बचाई थी। कंगना ने इस कहानी को हिम्मत, बलिदान, इंसानियत और एकता की एक अनकही दास्तान बताते हुए इसे एक श्रद्धांजलि कहा है।
फिल्म में गिरीजा ओक, स्मिता तांबे और जाहिद खान जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं।
कंगना ने पोस्ट में की 'अनदेखे नायकों' की तारीफ
फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' 12 जून को 'मैं वापस आऊंगा' और 'गवर्नर' के साथ सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
कंगना ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस फिल्म की भावना को बहुत ही खूबसूरती से बयां किया है।
उन्होंने लिखा, 'कुछ खास करके, आम ही कहलाते। वे दिखते तो हैं, पर नजर नहीं आते।'