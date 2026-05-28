नर्स बन 26/11 के अनसुने नायकों को सलाम कर रही हैं कंगना रनौत, 'भारत भाग्य विधाता' का दमदार पोस्टर आया सामने मनोरंजन May 28, 2026

कंगना रनौत ने हाल ही में अपनी नई फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' का पहला मोशन पोस्टर शेयर किया है। यह फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

इस पोस्टर में कंगना एक नर्स के किरदार में दिखाई दे रही हैं। वे घायल हैं, लेकिन उनका हौसला बुलंद है। एक मरीज को बचाने के लिए वे आग के बीच से रास्ता बनाती हुई निकलती हैं। यह पोस्टर उनके जज्बे और हिम्मत की कहानी बयां करता है।