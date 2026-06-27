मशहूर फिल्म निर्देशक के भाग्यराज का 73 वर्ष की उम्र में निधन, रजनीकांत और मुख्यमंत्री विजय ने दी श्रद्धांजलि

मजाकिया पारिवारिक फिल्मों के लिए मशहूर थे भाग्यराज

के भाग्यराज तमिल सिनेमा में एक बहुत बड़े नाम थे। उन्होंने 25 से ज्यादा फिल्मों का निर्देशन किया और 75 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। उनकी फिल्में अक्सर मजाकिया और परिवार के साथ देखने लायक कहानियों के लिए मशहूर थीं, इनमें 'मुंदनाई मुदिचू' जैसी फिल्में शामिल हैं। सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए राज्य सरकार ने उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने फिल्म प्रेमियों की कई पीढ़ियों पर गहरा असर डाला था। उनके परिवार में पत्नी पूर्णिमा भाग्यराज (जो खुद पूर्व अभिनेत्री हैं), बेटा अभिनेता शांतानु भाग्यराज और बेटी सरण्या भाग्यराज हैं।