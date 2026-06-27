मशहूर फिल्म निर्देशक के भाग्यराज का 73 वर्ष की उम्र में निधन, रजनीकांत और मुख्यमंत्री विजय ने दी श्रद्धांजलि
फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर आई है। मशहूर और दिग्गज फिल्म निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने की वजह से 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके अंतिम संस्कार में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और सुपरस्टार रजनीकांत खुद पहुंचे और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। इस दुखद मौके पर उनके हजारों फैंस, बड़े राजनेता और सिनेमा जगत की तमाम जानी-मानी हस्तियां उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए मौजूद थीं।
मजाकिया पारिवारिक फिल्मों के लिए मशहूर थे भाग्यराज
के भाग्यराज तमिल सिनेमा में एक बहुत बड़े नाम थे। उन्होंने 25 से ज्यादा फिल्मों का निर्देशन किया और 75 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। उनकी फिल्में अक्सर मजाकिया और परिवार के साथ देखने लायक कहानियों के लिए मशहूर थीं, इनमें 'मुंदनाई मुदिचू' जैसी फिल्में शामिल हैं। सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए राज्य सरकार ने उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने फिल्म प्रेमियों की कई पीढ़ियों पर गहरा असर डाला था। उनके परिवार में पत्नी पूर्णिमा भाग्यराज (जो खुद पूर्व अभिनेत्री हैं), बेटा अभिनेता शांतानु भाग्यराज और बेटी सरण्या भाग्यराज हैं।