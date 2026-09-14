मलयालम सिनेमा में आया भूचाल, 'बेथलेहम कुडुम्बा यूनिट' ने 24 दिन में कमाए 300 करोड़

इस फिल्म ने मलयालम सिनेमा में सबसे तेजी से 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने का रिकॉर्ड बनाया है। 'लोका चैप्टर 1: चंद्रा' ने यह कमाई 45 दिनों में की थी, जबकि 'बेथलेहम कुडुम्बा यूनिट' ने सिर्फ 24 दिनों में ही यह कमाल कर दिखाया।

केरलम में भी यह फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई है, जिसने 'एल2 एम्पुरान' का रिकॉर्ड सिर्फ 17 दिनों में तोड़ दिया।

ये सभी बातें इशारा करती हैं कि 'बीकेयू' इस साल मलयालम सिनेमा के लिए एक बड़ा बदलाव लाएगी।