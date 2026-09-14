मलयालम सिनेमा में आया भूचाल, 'बेथलेहम कुडुम्बा यूनिट' ने 24 दिन में कमाए 300 करोड़
मनोरंजन
निविन पॉली और मामिथा बैजू की फिल्म 'बेथलेहम कुडुम्बा यूनिट' ने हाल ही में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। यह फिल्म सिर्फ 24 दिनों में दुनिया भर में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाकर मलयालम सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है।
दर्शकों को यह फिल्म खूब पसंद आ रही है, जिससे यह सबकी पसंदीदा बन गई है।
'बेथलेहम कुडुम्बा यूनिट' ने सबसे तेजी से कमाए 300 करोड़
इस फिल्म ने मलयालम सिनेमा में सबसे तेजी से 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने का रिकॉर्ड बनाया है। 'लोका चैप्टर 1: चंद्रा' ने यह कमाई 45 दिनों में की थी, जबकि 'बेथलेहम कुडुम्बा यूनिट' ने सिर्फ 24 दिनों में ही यह कमाल कर दिखाया।
केरलम में भी यह फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई है, जिसने 'एल2 एम्पुरान' का रिकॉर्ड सिर्फ 17 दिनों में तोड़ दिया।
ये सभी बातें इशारा करती हैं कि 'बीकेयू' इस साल मलयालम सिनेमा के लिए एक बड़ा बदलाव लाएगी।