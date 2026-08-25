रेणुकास्वामी मर्डर केस में आया बड़ा मोड़, कोर्ट ने आरोपी प्रदोश को बनाया सरकारी गवाह

यह कदम जांच के लिए बहुत अहम साबित हो सकता है। यह मामला जून 2024 में हुई रेणुकास्वामी की हत्या से जुड़ा है। इसमें कन्नड़ अभिनेता दर्शन और उनके साथ कुछ और लोग, जिनमें पवित्रा गौड़ा भी शामिल हैं, आरोपी हैं।

उन पर कथित विवाद के चलते रेणुकास्वामी की हत्या का आरोप है। प्रदोश की गवाही से अभियोजन पक्ष को कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं, जिससे केस की सुनवाई तेजी से आगे बढ़ेगी।

अभी प्रदोश हिरासत में ही रहेगा, जब तक पूरे मामले का निपटारा नहीं हो जाता।