दिलों पर राज करने वाली बंगाली अदाकारा मिठु मुखर्जी का 71 की उम्र में हुआ निधन
बंगाली सिनेमा का जाना-पहचाना नाम रहीं मिठु मुखर्जी का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। वह करीब एक साल से कैंसर से जूझ रही थीं।
महज 17 साल की उम्र में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और 1970 और 1980 के दशक में वह दर्शकों के बीच खासी लोकप्रिय हो गईं।
उन्होंने उत्तम कुमार और सौमित्र चटर्जी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया और अपनी बेहतरीन अदाकारी से सबका दिल जीता।
मिठु ने 1990 में आखिरी फिल्म के लिए वापसी की
फिल्म 'मारजिना अब्दुल्ला' जैसी फिल्मों से पहचान बनाने वाली मिठु बाद में बॉलीवुड की फिल्मों में भी नज़र आईं, जिनमें 'खान दोस्त' भी शामिल है।
1980 के दशक में अभिनय से दूर हटने के बाद, उन्होंने 1990 में एक आखिरी फिल्म के लिए वापसी की। इतनी प्रसिद्धि मिलने के बाद भी, उन्होंने मुंबई में एक शांत और निजी जीवन जीना पसंद किया।
उनके प्रशंसक आज भी उन्हें उनकी हर भूमिका में नजर आने वाली गर्माहट और गहराई के लिए याद करते हैं। वह वाकई एक ऐसी कलाकार थीं, जिनका काम आने वाले कई सालों तक दर्शकों के दिलों में ज़िंदा रहेगा।