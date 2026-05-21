कान्स में बेला हदीद के गाउन ने लूटी महफिल, 22,000 घंटों की मेहनत देख रह जाएंगे दंग

बेला के गाउन में ऐसे दिखी जेन बिरकिन की खास झलक

यह गाउन फ्रांस की मशहूर स्टाइल आइकॉन जेन बिरकिन को भी एक तरह की श्रद्धांजलि था। इसमें उनके साल 1969 वाले मशहूर लुक की झलक साफ दिख रही थी, जिसमें गहरा कटआउट और काले रंग की सजावट थी।

रोजबेरी ने इसमें अपना खास अंदाज जोड़ा। उन्होंने गाउन में एक कॉर्सेट, पीछे से फीते वाला डिजाइन, एक आकर्षक नेकलाइन और परतों वाला ड्रामेटिक ट्रेल शामिल किया, जिसकी वजह से कान्स 2026 में यह रेड कार्पेट पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा।