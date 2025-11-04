इमरान खान 10 साल बाद बॉलीवुड में वापसी को तैयार, जानिए नई फिल्म पर ताजा अपडेट
क्या है खबर?
सुपरस्टार आमिर खान के भांजे इमरान खान की वापसी का उनके चाहने वालों को बेसब्री से इंतजार है। अभिनेता को आखिरी बार 2015 में फिल्म 'कट्टी बट्टी' में देखा गया था। इस फिल्म में उनके साथ कंगना रनौत मुख्य किरदार में नजर आई थीं। करीब 10 साल के लंबे इंतजार के बाद इमरान नई फिल्म के जरिए दर्शकों के बीच लौटने को तैयार हैं। फिल्म की रिलीज और कास्ट से जुड़ा ताजा अपडेट आया है, जो लोगों काे उत्साहित करेगा।
अपडेट
इमरान के साथ नजर आएंगी ये अभिनेत्री
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान की आगामी फिल्म का पहला एडिट इसी साल दिसंबर में पूरा होने की उम्मीद है। इस फिल्म में उनके साथ भूमि पेडनेकर मुख्य किरदार में दिखाई देंगी। प्रोडक्शन टीम से जुड़े सूत्र ने कहा, "फिल्म की शूटिंग अगस्त में पूरी हो गई थी, और अब यह पोस्ट-प्रोडक्शन में है। निर्माता दिसंबर तक एडिट पूरा करके 2026 की शुरुआत में रिलीज करने की उम्मीद कर रहे हैं।" हालांकि रिलीज तारीख अभी तय नहीं है।
फिल्म
नेटफ्लिक्स की ओर से हरी झंडी का इंतजार
फिल्म पर बात करते हुए सूत्र ने आगे कहा, "रिलीज को लेकर सब नेटफ्लिक्स पर निर्भर है, इसलिए तारीख तय करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता का इंतजार करना होगा। जब तक कॉर्पोरेट अधिकारियों की टीम इस पर साइन नहीं कर देतीं, तब तक कुछ नहीं होता।" बताया जाता है कि फिल्म का जॉनर रोमांटिक कॉमेडी हो सकता है, जिसके निर्देशन की कमान दानिश असलम ने संभाली है। अब देखना होगा कि इमरान की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कब दस्तक देगी।