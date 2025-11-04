इमरान खान 10 साल बाद बॉलीवुड में वापसी को तैयार (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@imrankhan)

इमरान खान 10 साल बाद बॉलीवुड में वापसी को तैयार, जानिए नई फिल्म पर ताजा अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 07:28 pm Nov 04, 202507:28 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार आमिर खान के भांजे इमरान खान की वापसी का उनके चाहने वालों को बेसब्री से इंतजार है। अभिनेता को आखिरी बार 2015 में फिल्म 'कट्‌टी बट्‌टी' में देखा गया था। इस फिल्म में उनके साथ कंगना रनौत मुख्य किरदार में नजर आई थीं। करीब 10 साल के लंबे इंतजार के बाद इमरान नई फिल्म के जरिए दर्शकों के बीच लौटने को तैयार हैं। फिल्म की रिलीज और कास्ट से जुड़ा ताजा अपडेट आया है, जो लोगों काे उत्साहित करेगा।