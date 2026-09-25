ग्लेन क्लोज को ऐसे मिला 'हंगर गेम्स' का किरदार, ऑडिशन के बिना ही जमाया कब्जा

ग्लेन का किरदार ड्रूसिला का अंदाज काफी बोल्ड है, जो एली फैनिंग के निभाए एफी ट्रिंकट के किरदार की याद दिलाता है।

ड्रूसिला के किरदार को खास आवाज देने के लिए उन्होंने निर्देशक लॉरेंस के साथ कई वर्चुअल मीटिंग कीं और करीब से काम किया।

जर्मनी में डिस्ट्रिक्ट 12 के सीन शूट करते समय, ग्लेन होटल में रुकने के बजाय सेट पर ही अपने ट्रेलर में रहीं। इससे उनकी काम के प्रति सच्ची लगन साफ दिखाई देती है।

निर्माता का कहना है कि वे सेट पर खूब जोश भर देती थीं और युवा कलाकारों का मार्गदर्शन करती थीं, जिससे सभी का अनुभव और भी अच्छा हो गया।