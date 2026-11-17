अहमदाबाद का कॉन्सर्ट दिलजीत के 'ऑरा इंडिया टूर' का बस एक पड़ाव है, जो इंदौर से शुरू हुआ था।

इसके बाद वह मुंबई (27 नवंबर) और बेंगलुरु (29 नवंबर) जाएंगे और लखनऊ (5 दिसंबर) में यह टूर खत्म होगा।

शो के बीच में उन्होंने ऋषिकेश में भी कुछ शांतिपूर्ण समय बिताया। वहां उन्होंने नरेंद्रनगर पैलेस में रहकर प्रकृति और शांतिपूर्ण माहौल का आनंद लिया।