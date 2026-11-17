कॉन्सर्ट से पहले दिलजीत दोसांझ ने गुजरात में उठाया जंगल सफारी का लुत्फ
लेखन अंशिका शुक्ला
दिलजीत दोसांझ ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क में वाइल्डलाइफ सफारी के लिए अपने कॉन्सर्ट की तैयारी से ब्रेक लिया।
उन्होंने अपनी टीम के साथ खुली जीपों में शेर और शावकों को देखते हुए क्लिप्स भी साझा किए।
21 नवंबर को अहमदाबाद में होने वाले अपने शो से पहले यह रोमांच उनके फुर्सत के पलों का हिस्सा था।
दिलजीत के ऑरा इंडिया टूर के बीच बिताए फुरसत के पल
अहमदाबाद का कॉन्सर्ट दिलजीत के 'ऑरा इंडिया टूर' का बस एक पड़ाव है, जो इंदौर से शुरू हुआ था।
इसके बाद वह मुंबई (27 नवंबर) और बेंगलुरु (29 नवंबर) जाएंगे और लखनऊ (5 दिसंबर) में यह टूर खत्म होगा।
शो के बीच में उन्होंने ऋषिकेश में भी कुछ शांतिपूर्ण समय बिताया। वहां उन्होंने नरेंद्रनगर पैलेस में रहकर प्रकृति और शांतिपूर्ण माहौल का आनंद लिया।