अशोक पाठक, जो मशहूर वेब सीरीज 'पंचायत' में 'बिनोद' का किरदार निभाते हैं, उन्होंने कहा है कि इस भूमिका ने उन्हें एक खास पहचान दी।

इस किरदार की वजह से बहुत से लोग उनसे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। 'पंचायत' का 5वां सीजन 3 दिसंबर, 2026 को आने वाला है, जिसे लेकर दर्शक बेहद उत्साहित हैं।

वह एक बार फिर उनके अब तक के मशहूर डायलॉग 'देख रहा है ना, बिनोद' को सुनने का इंतजार कर रहे हैं।

इसी डायलॉग और बिनोद के किरदार ने अशोक को घर-घर में एक जाना-माना चेहरा बना दिया है।