अशोक पाठक ने 'पंचायत' में अपने जीवन बदलने वाले किरदार पर बात की, जनिए क्या बोले
अशोक पाठक, जो मशहूर वेब सीरीज 'पंचायत' में 'बिनोद' का किरदार निभाते हैं, उन्होंने कहा है कि इस भूमिका ने उन्हें एक खास पहचान दी।
इस किरदार की वजह से बहुत से लोग उनसे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। 'पंचायत' का 5वां सीजन 3 दिसंबर, 2026 को आने वाला है, जिसे लेकर दर्शक बेहद उत्साहित हैं।
वह एक बार फिर उनके अब तक के मशहूर डायलॉग 'देख रहा है ना, बिनोद' को सुनने का इंतजार कर रहे हैं।
इसी डायलॉग और बिनोद के किरदार ने अशोक को घर-घर में एक जाना-माना चेहरा बना दिया है।
अशोक अब 'स्टॉर्म' में आएंगे नजर
'पंचायत' की शानदार कामयाबी के बाद भी अशोक सिर्फ एक ही तरह के किरदारों तक सीमित नहीं रहना चाहते। वह इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि लोग उन्हें किसी एक ही खास तरह की भूमिका में न देखें, यानी वे टाइपकास्ट न हों।
यही वजह है कि उन्होंने कई अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, जैसे 'त्रिभुवन मिश्रा: सीए टॉपर'। अब वह HRX फिल्म्स की आने वाली फिल्म 'स्टॉर्म' में एक हरियाणवी किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे।