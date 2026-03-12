कृतिका कामरा-गौरव कपूर से पहले इन सितारों ने अपने घर में रचाई शादी
क्या है खबर?
टीवी की मशहूर अभिनेत्री कृतिका कामरा 11 मार्च को शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। उन्होंने क्रिकेट कमेंटेटर गौरव कपूर के साथ एक निजी समारोह में अपने रिश्ते को शादी का नाम दिया। आजकल जहां डेस्टिनेशन वेडिंग का चलन लोकप्रिय हो रहा है, तो वहीं कृतिका ने बांद्रा स्थित अपने घर पर सादगी भरे अंदाज में शादी समारोह चुना। देखा जाए तो उनसे पहले कई फिल्मी सितारों ने सपनों की शादी का गवाह अपने ही घर को बनाया है।
#1
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर
बॉलीवुड के सबसे चर्चित जोड़ों में शुमार, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी को लेकर जहां फैंस की उम्मीदें काफी हाई थीं। लोग जानना चाहते थे कि दोनों आखिर किस शहर को अपनी शादी का गवाह बनाएंगे, तो वहीं इस जोड़े ने निजी समारोह का विकल्प चुना। 14 अप्रैल, 2022 को आलिया और रणबीर ने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर 'वास्तु' में शादी की थी। इस समारोह का हिस्सा सिर्फ परिवार और कुछ करीबी दोस्त बने थे।
#2 & #3
वरुण धवन और फरहान अख्तर
वरुण धवन ने साल 2021 में, अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ शादी की थी। दोनों की शादी समारोह का आयोजन अलीबाग स्थित धवन परिवार के हॉलिडे होम में किया गया था। समुद्र किनारे आयोजित इस भव्य और अंतरंग समारोह में सिर्फ परिवार के सदस्य और करीबी रिश्तेदार शामिल थे। उनके अलावा, फरहान अख्तर ने भी शिबानी दांडेकर के साथ खंडाला में स्थित अख्तर परिवार के फार्महाउस पर शादी की थी। यह शादी फरवरी, 2022 में हुई थी।
#4 & #5
यामी गौतम और सोनाक्षी सिन्हा
यामी गौतम ने निर्देशक आदित्य धर के साथ लॉकडाउन के वक्त जून, 2021 में शादी रचाई थी। अभिनेत्री ने दुनिया की चहलकदमी से हटकर अपने पैतृक घर में शादी सादगी भरे समारोह के दौरान सात-फेरे लिए थे। समारोह पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था जिसमें सिर्फ परिवार के सदस्य शामिल थे। सोनाक्षी सिन्हा ने भी अपनी शादी का गवाह अपने बांद्रा वेस्ट स्थित आलीशान अपार्टमेंट को बनाया था। उन्होंने जून, 2024 को ज़हीर इकबाल के साथ सिविल मैरिज की थी।