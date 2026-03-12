कृतिका कामरा-गौरव कपूर से पहले इन सितारों ने अपने घर में रचाई शादी

कृतिका कामरा-गौरव कपूर की तरह इन सितारों ने निजी समारोह में शादी की

लेखन ज्योति सिंह 07:08 pm Mar 12, 202607:08 pm

क्या है खबर?

टीवी की मशहूर अभिनेत्री कृतिका कामरा 11 मार्च को शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। उन्होंने क्रिकेट कमेंटेटर गौरव कपूर के साथ एक निजी समारोह में अपने रिश्ते को शादी का नाम दिया। आजकल जहां डेस्टिनेशन वेडिंग का चलन लोकप्रिय हो रहा है, तो वहीं कृतिका ने बांद्रा स्थित अपने घर पर सादगी भरे अंदाज में शादी समारोह चुना। देखा जाए तो उनसे पहले कई फिल्मी सितारों ने सपनों की शादी का गवाह अपने ही घर को बनाया है।