रजनीकांत की OTT पर देखने लायक फिल्में

'जेलर 2' से पहले इन फिल्मों में रजनीकांत ने दिखाया असली टशन, OTT पर देख डालें

लेखन ज्योति सिंह 09:31 am Oct 07, 202609:31 am

क्या है खबर?

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' सिनेमाघरों में 15 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। यह 2023 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है, जिसके जरिए थलाइवा अपने किरदार 'मुथुवेल पांडियन' के रूप में वापसी कर रहे हैं। वैसे फिल्म की रिलीज में अभी भी थोड़ा समय बाकी है, लेकिन रजनीकांत के फैंस उनकी पिछली फिल्मों को OTT पर देखकर अपना दिन बना सकते हैं। तो चलिए सुपरस्टार की असली टशन और दमदार एक्शन वाली फिल्मों पर नजर डालें।